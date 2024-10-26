Орбан поздравил партию власти Грузии с победой, не дожидаясь официальных результатов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил партию власти Грузии с победой на выборах, не дожидаясь официальных результатов – несмотря на противоречивые результаты экзитполов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вскоре после закрытия участков и объявления результатов экзиполов в Грузии Орбан поздравил грузинскую партию власти с победой.

Congratulations to Prime Minister @PM_Kobakhidze and the Georgian Dream party on their overwhelming victory at the parliamentary elections today. The people of #Georgia know what is best for their country, and made their voice heard today! Реклама: October 26, 2024

"Поздравления премьер-министру Ираклию Кобахидзе и партии "Грузинская мечта" с уверенной победой на нынешних парламентских выборах. Народ Грузии знает, как будет лучше для их страны, и сделал так, чтобы их голос сегодня услышали", – написал Орбан в своем X (Twitter).

По информации грузинской службы "Радио Свобода", Орбан в ближайшие дни может посетить Грузию.

Напомним, после закрытия участков в Грузии опубликовали результаты двух экзитполов по заказу оппозиционных телеканалов и одного – по заказу провластного "Имеди".

Первые два прогнозируют победу объединенной оппозиции с более 50% или 48%. В то же время экзитпол центра Gorbi для "Имеди" утверждает, что за "Грузинскую мечту" проголосовали более 56% избирателей.

Лидеры "Грузинской мечты" уже заявили о своей победе.

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