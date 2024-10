Орбан поздравил партию власти Грузии с победой, не дожидаясь официальных результатов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил партию власти Грузии с победой на выборах, не дожидаясь официальных результатов – несмотря на противоречивые результаты экзитполов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вскоре после закрытия участков и объявления результатов экзиполов в Грузии Орбан поздравил грузинскую партию власти с победой.

Congratulations to Prime Minister @PM_Kobakhidze and the Georgian Dream party on their overwhelming victory at the parliamentary elections today. The people of #Georgia know what is best for their country, and made their voice heard today!

