Партія влади у Грузії заявила про свою перемогу

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" на підставі екзитполу лояльного до влади центру заявила про свою перемогу на парламентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SOVA.

Після оголошення екзитполу на замовлення провладного телеканалу "Імеді" представники "Грузинської мрії" вийшли з промовами до своїх прихильників, яких зібрали на Площі Свободи у Тбілісі.

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Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про перемогу. "Головним автором цієї перемоги звісно ж є грузинський народ – більше мільйона наших співгромадян, які прийшли на вибори і підтримали мир, справді світле і європейське майбутнє нашої країни",– заявив він.

Почесний голова партії Бідзіна Іванішвілі подякував прихильникам. "Це рідкісний випадок у світі, коли одна і та ж партія досягає такого успіху у такій складній ситуації… Запевняю вас, наша країна доб’ється великих успіхів у настуні чотири роки", – заявив Іванішвілі.

Екзитпол соціологічного центру Gorbi, який проводив опитування для "Імеді" ствержує, що партія влади нібито здобула 56% голосів на парламентських виборах у Грузії.

Водночас екзитпол від Edison Research прогнозує об’єднаній опозиції понад 51% голосів, а "Грузинській мрії" – 40,9%.

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