У Німеччині протестують проти атомної співпраці з Росією

У суботу, 26 жовтня, противники атомної енергетики вийшли на чергову акцію протесту в місті Лінген у федеральній землі Нижня Саксонія та виступили, насамперед, проти планованої участі російської державної корпорації "Росатом" у виробництві паливних елементів на місцевому заводі.

Про це повідомило DW, передає "Європейська правда".

Як передало агентство, у демонстрації, за даними організаторів, узяли участь близько 130 людей.

Одним із промовців був російський еколог, який, як передається, застеріг оператора заводу – французький державний концерн Framatome – від залучення "Росатома" до співпраці. Кремль, за його словами, спробує таким чином здійснити геополітичний вплив.

"За допомогою цієї демонстрації ми хочемо знову привернути увагу до небезпечних ядерних планів у Лінгені", – сказав член екосоюзу AgiEL Александер Вент, закликавши міністерство екології Нижньої Саксонії відхилити прохання Framatome про розширення виробництва.

Протестувальники вважають, що співпраця з російською держкорпорацією збільшує ризики шпигунства і диверсій.

Vladimir Slivyak, ecodefense russia auf der Anti-Atom-Demo in Lingen:@rosatom is not any kind of energy company – it is an instrument of cremelin.. pic.twitter.com/Pg5yAdfwJP