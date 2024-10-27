В Германии протестуют против атомного сотрудничества с Россией

В субботу, 26 октября, противники атомной энергетики вышли на очередную акцию протеста в городе Линген в федеральной земле Нижняя Саксония и выступили, прежде всего, против планируемого участия российской государственной корпорации "Росатом" в производстве топливных элементов на местном заводе.

Об этом сообщило DW, передает "Европейская правда".

Как передало агентство, в демонстрации, по данным организаторов, приняли участие около 130 человек.

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Одним из выступающих был российский эколог, который, как передается, предостерег оператора завода – французский государственный концерн Framatome – от привлечения "Росатома" к сотрудничеству. Кремль, по его словам, попытается таким образом осуществить геополитическое влияние.

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"С помощью этой демонстрации мы хотим снова привлечь внимание к опасным ядерным планам в Лингене", – сказал член экосоюза AgiEL Александер Вент, призвав министерство экологии Нижней Саксонии отклонить просьбу Framatome о расширении производства.

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Протестующие считают, что сотрудничество с российской госкорпорацией увеличивает риски шпионажа и диверсий.

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Vladimir Slivyak, ecodefense russia auf der Anti-Atom-Demo in Lingen:@rosatom is not any kind of energy company – it is an instrument of cremelin.. pic.twitter.com/Pg5yAdfwJP – SofA Münster (@SofA_MS) October 26, 2024

Несмотря на отказ Германии от атомной энергии, в стране все еще производят тепловыделяющие сборки для атомных электростанций. Этим занимается завод вблизи Лингена, принадлежащий дочерней компании Framatome, отметили журналисты.

На рассмотрении министерства экологии Нижней Саксонии, в которой расположен завод, находится заявка компании Advanced Nuclear Fuels GmbH, "дочки" Framatome, на разрешение эксплуатировать новую производственную линию.

Новые топливные сборки планируют выпускать по лицензии российской компании "ТВЭЛ" – "дочки" "Росатома". На фоне российского вторжения в Украину, когда Евросоюз взял курс на энергонезависимость от России, планы Framatome вызвали шквал возмущения в среде экологов и общественных активистов.

Агентсво отметило, что Framatome говорит о "независимом европейском обеспечении топливными сборками, что позволит избежать перебоев с поставками электроэнергии и зависимости от импорта из-за пределов ЕС".

Она утверждает, что сборка российских топливных элементов в Германии – переходный этап, пока компания будет разрабатывать сборки для водо-водяных энергетических реакторов без использования российских технологий.

Напомним, в конце июня Совет ЕС принял последний, 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривали санкции против российского газа.

В августе сообщалось, что "Росатом" благодаря дочерней компании в Нидерландах постоянно обеспечивает дополнительные доходы российскому бюджету, а значит и финансирование войны против Украины.