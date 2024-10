В Германии протестуют против атомного сотрудничества с Россией

В субботу, 26 октября, противники атомной энергетики вышли на очередную акцию протеста в городе Линген в федеральной земле Нижняя Саксония и выступили, прежде всего, против планируемого участия российской государственной корпорации "Росатом" в производстве топливных элементов на местном заводе.

Как передало агентство, в демонстрации, по данным организаторов, приняли участие около 130 человек.

Одним из выступающих был российский эколог, который, как передается, предостерег оператора завода – французский государственный концерн Framatome – от привлечения "Росатома" к сотрудничеству. Кремль, по его словам, попытается таким образом осуществить геополитическое влияние.

"С помощью этой демонстрации мы хотим снова привлечь внимание к опасным ядерным планам в Лингене", – сказал член экосоюза AgiEL Александер Вент, призвав министерство экологии Нижней Саксонии отклонить просьбу Framatome о расширении производства.

Протестующие считают, что сотрудничество с российской госкорпорацией увеличивает риски шпионажа и диверсий.

