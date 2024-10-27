Джонсон: Вибори в Грузії вкрав маріонетковий уряд Путіна
Експрем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що парламентські вибори в Грузії, які пройшли 26 жовтня, були вкрадені маріонетковим урядом Владіміра Путіна в Тбілісі.
Про це Джонсон написав у неділю у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Джонсон зазначив, що картина, яка складається в Грузії, "зрозуміла".
"Вчорашні вибори були вкрадені маріонетковим урядом Путіна в Тбілісі. Я підтримую народ Грузії, який відстоює свою свободу, свої права і своє майбутнє", – наголосив колишній очільник уряду Британії.
The picture emerging from Georgia is clear – yesterday's election has been stolen by Putin's puppet government in Tbilisi.– Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2024
I back the people of Georgia as they stand up for their freedom, their rights and their future.
Нагадаємо, ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.
Опозиційні проєвропейські партії не поділяють опубліковані ЦВК результати і вказують на масові порушення. Опозиційні сили не визнали попередні підсумки виборів.
На думку міжнародних спостерігачів, вибори в Грузії були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою і численними повідомленнями про тиск на виборців.
Чільні парламентарі країн Європи, а також Канади вважають, що Європейський Союз не повинен визнавати результат виборів до парламенту в Грузії і має запровадити персональні санкції.