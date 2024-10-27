Джонсон: Вибори в Грузії вкрав маріонетковий уряд Путіна

Експрем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що парламентські вибори в Грузії, які пройшли 26 жовтня, були вкрадені маріонетковим урядом Владіміра Путіна в Тбілісі.

Про це Джонсон написав у неділю у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Джонсон зазначив, що картина, яка складається в Грузії, "зрозуміла".

"Вчорашні вибори були вкрадені маріонетковим урядом Путіна в Тбілісі. Я підтримую народ Грузії, який відстоює свою свободу, свої права і своє майбутнє", – наголосив колишній очільник уряду Британії.

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The picture emerging from Georgia is clear – yesterday's election has been stolen by Putin's puppet government in Tbilisi.



I back the people of Georgia as they stand up for their freedom, their rights and their future. – Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2024

Нагадаємо, ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні проєвропейські партії не поділяють опубліковані ЦВК результати і вказують на масові порушення. Опозиційні сили не визнали попередні підсумки виборів.

На думку міжнародних спостерігачів, вибори в Грузії були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою і численними повідомленнями про тиск на виборців.

Чільні парламентарі країн Європи, а також Канади вважають, що Європейський Союз не повинен визнавати результат виборів до парламенту в Грузії і має запровадити персональні санкції.