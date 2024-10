Джонсон: Вибори в Грузії вкрав маріонетковий уряд Путіна

Експрем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що парламентські вибори в Грузії, які пройшли 26 жовтня, були вкрадені маріонетковим урядом Владіміра Путіна в Тбілісі.

Про це Джонсон написав у неділю у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Джонсон зазначив, що картина, яка складається в Грузії, "зрозуміла".

"Вчорашні вибори були вкрадені маріонетковим урядом Путіна в Тбілісі. Я підтримую народ Грузії, який відстоює свою свободу, свої права і своє майбутнє", – наголосив колишній очільник уряду Британії.

