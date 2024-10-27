Джонсон: Выборы в Грузии украло марионеточное правительство Путина
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что парламентские выборы в Грузии, которые прошли 26 октября, были украдены марионеточным правительством Владимира Путина в Тбилиси.
Об этом Джонсон написал в воскресенье в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".
Джонсон отметил, что картина, которая складывается в Грузии, "понятна".
"Вчерашние выборы были украдены марионеточным правительством Путина в Тбилиси. Я поддерживаю народ Грузии, который отстаивает свою свободу, свои права и свое будущее", – подчеркнул бывший глава правительства Британии.
The picture emerging from Georgia is clear – yesterday's election has been stolen by Putin's puppet government in Tbilisi.– Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2024
I back the people of Georgia as they stand up for their freedom, their rights and their future.
Напомним, ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные проевропейские партии не разделяют опубликованные ЦИК результаты и указывают на массовые нарушения. Оппозиционные силы не признали предварительные итоги выборов.
По мнению международных наблюдателей, выборы в Грузии были омрачены глубокой поляризацией, а также крайне противоречивой предвыборной риторикой и многочисленными сообщениями о давлении на избирателей.
Ведущие парламентарии стран Европы, а также Канады считают, что Европейский Союз не должен признавать результат выборов в парламент в Грузии и должен ввести персональные санкции.