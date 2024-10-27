Джонсон: Выборы в Грузии украло марионеточное правительство Путина

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что парламентские выборы в Грузии, которые прошли 26 октября, были украдены марионеточным правительством Владимира Путина в Тбилиси.

Об этом Джонсон написал в воскресенье в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Джонсон отметил, что картина, которая складывается в Грузии, "понятна".

"Вчерашние выборы были украдены марионеточным правительством Путина в Тбилиси. Я поддерживаю народ Грузии, который отстаивает свою свободу, свои права и свое будущее", – подчеркнул бывший глава правительства Британии.

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The picture emerging from Georgia is clear – yesterday's election has been stolen by Putin's puppet government in Tbilisi.



I back the people of Georgia as they stand up for their freedom, their rights and their future. – Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2024

Напомним, ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные проевропейские партии не разделяют опубликованные ЦИК результаты и указывают на массовые нарушения. Оппозиционные силы не признали предварительные итоги выборов.

По мнению международных наблюдателей, выборы в Грузии были омрачены глубокой поляризацией, а также крайне противоречивой предвыборной риторикой и многочисленными сообщениями о давлении на избирателей.

Ведущие парламентарии стран Европы, а также Канады считают, что Европейский Союз не должен признавать результат выборов в парламент в Грузии и должен ввести персональные санкции.