Джонсон: Выборы в Грузии украло марионеточное правительство Путина

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что парламентские выборы в Грузии, которые прошли 26 октября, были украдены марионеточным правительством Владимира Путина в Тбилиси.

Об этом Джонсон написал в воскресенье в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Джонсон отметил, что картина, которая складывается в Грузии, "понятна".

"Вчерашние выборы были украдены марионеточным правительством Путина в Тбилиси. Я поддерживаю народ Грузии, который отстаивает свою свободу, свои права и свое будущее", – подчеркнул бывший глава правительства Британии.

Реклама:

The picture emerging from Georgia is clear – yesterday's election has been stolen by Putin's puppet government in Tbilisi.



I back the people of Georgia as they stand up for their freedom, their rights and their future.