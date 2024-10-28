Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії
Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 20:35 —
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном.
Про це він повідомив у Telegram, передає "Європейська правда".
Як відомо, 28 жовтня Зеленський уперше прибув до країни із робочим візитом, під час якого він, серед іншого, візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа.
Український лідер подякував Ісландії та державам-партнерам із Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабної війни.
"Дякую Ісландії і за підтримку нашої країни на шляху до НАТО. Запрошення України до Альянсу є першим пунктом "плану перемоги" та надійним шляхом досягнення справедливого миру", – акцентував він.
Зеленський наголосив, що наразі важливо спільно та рішуче відповідати на залучення військових Північної Кореї до російської агресії в Україні та застосування Росією північнокорейського й іранського озброєння.
"Сьогодні ми маємо бути більш сильними, щоб зупинити Путіна", – додав він.
Зазначимо, загалом у саміті нордичних лідерів візьмуть участь майже 90 людей – прем’єр-міністри, міністри закордонних справ та члени парламенту, а також запрошені гості.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада". В межах ініціативи кожній країні Північної Європи пропонують підготувати та озброїти по українському батальйону.
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