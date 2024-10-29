ЗМІ: Директор ЦРУ запропонував оголосити перемир’я в Газі на 28 днів

Директор ЦРУ Вільям Бернс у столиці Катару Досі обговорив нове формулювання угоди про припинення вогню в секторі Гази і звільнення захоплених терористами ХАМАС заручників.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

У неділю директор ЦРУ зустрівся в Досі з прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом аль-Тані та директором Моссаду Давидом Барнеа.

Публічно перед зустріччю Єгипет запропонував часткову угоду, що включає 12-денне припинення вогню і звільнення чотирьох заручників.

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За словами ізраїльських офіційних осіб, Бернс, аль-Тані і Барнеа у неділю обговорили шляхи розвитку єгипетської ідеї.

За даними видання, план Бернса передбачає чотиритижневу паузу в бойових діях у Газі, звільнення приблизно 8 жінок різного віку і чоловіків віком від 50 років, яких утримує ХАМАС, і звільнення кількох десятків палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.

Очікується, що найближчими днями катарські та єгипетські посередники зустрінуться з представниками ХАМАС, щоб обговорити новий план і подальші дії.

Крім того, наприкінці цього тижня Бернс вирушить до Каїра, щоб обговорити це питання з новим главою розвідки Єгипту Хасаном Рашадом.

За даними ЗМІ, у США не сподіваються на прорив у перемовинах щодо припинення вогню на Близькому Сході до президентських виборів у країні.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон у розмові з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу закликав "якнайшвидше встановити режим припинення вогню" в Лівані.