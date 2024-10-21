Макрон просить прем'єра Ізраїлю якнайшвидше припинити вогонь в Лівані

Президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, в ході якої обговорювали ситуацію в Лівані та на Близькому Сході.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на заяву Єлисейського палацу, інформує "Європейська правда".

В ході розмови Макрон підтвердив, що ООН має "зіграти свою роль на півдні Лівану, щоб цивільне населення могло повернутися до своїх домівок у безпеці по обидва боки кордону між Ліваном та Ізраїлем".

Французький президент попросив ізраїльського прем'єр-міністра "зберегти інфраструктуру, захистити цивільне населення і якнайшвидше встановити режим припинення вогню" в Лівані.

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Він також засудив удар ізраїльської армії по позиціях миротворчої місії ООН в Лівані (UNIFIL).

Макрон додав, що смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара має стати "можливістю розпочати новий етап переговорів з метою встановлення режиму припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників і забезпечення масованих поставок гуманітарної допомоги".

За даними ЗМІ, США можуть провести переговори з офіційними особами Лівану щодо припинення вогню з Ізраїлем, а для цього спецпредставник США прибуде до Бейруту.

Повідомляли також, що нещодавні удари Ізраїлю по миротворчих силах ООН на півдні Лівану викликали осуд ЄС та зокрема Італії, військові якої входять до складу контингенту.

Крім того, це спричинило обмін гострими заявами між президентом Франції та прем'єром Ізраїлю з приводу того, чи має Ізраїль бути вдячним ООН за свою появу на мапі світу.