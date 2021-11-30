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Барбадос позбавив Єлизавету ІІ статусу глави держави і став республікою

Вівторок, 30 листопада 2021, 11:59

Карибська держава Барбадос офіційно усунула з посади глави держави королеву Єлизавету II і 30 листопада стала наймолодшою республікою у світі.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Варто підкреслити: про проголошення незалежності не йдеться, це сталося рівно 55 років тому, 30 листопада 1966 року. Відтоді Барбадос є окремою державою, на чолі якої стояла британська королева Єлизавета ІІ.

Утім, минулого року Барбадос оголосив про свій план усунути королеву з поста глави держави і стати республікою, але залишитися у складі Співдружності націй.

72-річна Сандра Мейсон, генерал-губернаторка острова з 2018 року, була обрана президенткою країни під час голосування у парламенті минулого місяця. Тепер вона замінила королеву на посту глави держави.

Офіційно процес створення парламентської республіки схвалює  британська корона. Це доводять особиста присутність принца Чарльза на церемонії "звільнення" його матері у столиці Барбадосу Бриджтауні та його тепла промова на урочистостях з нагоди народження республіки.

Виступаючи як почесний гість, принц Чарльз підтвердив багатолітні зв’язки між двома країнами, визнавши "жахливе звірство рабства", якого зазнав карибський острів.

Водночас, є підстави підозрювати, що не всі у Букінгемському палаці радіють через втрату британською короною своєї колишньої колонії, йдеться у статті.

Як маленька острівна країна наважилася порушити 400-літній порядок, читайте у статті: Скинути королеву: як Барбадос "звільнив" Єлизавету ІІ та що чекає на британську монархію

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