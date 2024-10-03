Сибіга поговорив з Блінкеном і натякнув на "історичні рішення"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в четвер, 3 жовтня, провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у X (Twitter).

За словами глави МЗС, телефонна розмова відбулась у продовження візиту президента Володимира Зеленського до США.

Також глави зовнішньополітичних відомств скоординували "подальші кроки, які призведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу", додав Сибіга.

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Американська сторона наразі не повідомляла деталі розмови.

Як відомо, під час візиту до США Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом і кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Усім їм він представив "план перемоги", який, як стверджує українська сторона, дозволить Україні отримати необхідну перевагу на полі бою.

За інформацією ЗМІ, "план перемоги" – який публічно не розкривався – передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

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