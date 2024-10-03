Сибига поговорил с Блинкеном и намекнул на "исторические решения"

Министр иностранных дел Андрей Сибига в четверг, 3 октября, провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сибига написал в X (Twitter).

По словам главы МИД, телефонный разговор состоялся в продолжение визита президента Владимира Зеленского в США.

Также главы внешнеполитических ведомств скоординировали "дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу", добавил Сибига.

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Американская сторона пока не сообщала детали разговора.

Как известно, во время визита в США Зеленский встретился с президентом Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Всем им он представил "план победы", который, как утверждает украинская сторона, позволит Украине получить необходимое преимущество на поле боя.

По информации СМИ, "план победы" – который публично не раскрывался – предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

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