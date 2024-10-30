У Конгресі хочуть, щоб Байден дозволив Польщі збивати російські ракети над Україною

Двопартійна група законодавців США звернулась до президента Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа наводить портал The Hill.

У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять "надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір".

Прохання ґрунтується на прагненні Польщі використовувати свої засоби ППО і над українським повітряним простором, аби захистити себе від російських ракет та допомогти Україні в її обороні.

Реклама:

"Незважаючи на постійну ескалацію Росією гібридної війни – порушення повітряного простору, напади на об'єкти критичної інфраструктури і спроби дестабілізувати демократичні інститути – ми не зважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками", – пишуть Вілсон і Коен.

За їхніми словами, в цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати ракети над Україною є "необхідним і невідкладним як механізм підтримки України і гарантія захисту переднього краю кордонів НАТО".

Минулого місяця польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Водночас у польському уряді відхрестились від таких закликів.

США раніше також відмовились обговорювати збиття російських ракет над Україною, пояснивши, що її не можна порівнювати з Ізраїлем.