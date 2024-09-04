Туск знову пояснив, чому Польща не збиває російські ракети: Ми не у стані війни

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск укотре пояснив, що Польща обережно ставиться до ідеї збивати російські ракети, які порушують її повітряний простір, оскільки важко визначити, чи не йдеться про мирну ціль.

Про це він сказав на пресконференції під час візиту до Молдови в середу, 4 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами Туска, в ситуаціях, коли необхідно ухвалити рішення про збиття цілі в повітряному просторі Польщі, "проблема полягає в тому, щоб якнайшвидше точно визначити, що це за об'єкт"

"Польща не перебуває у стані війни, а тому треба виходити з того, що об'єкт, який порушує наш повітряний простір, може бути загрозливим або ворожим об'єктом, але це може бути і цивільний об'єкт", – додав він.

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Прем’єр Польщі запевнив, що в польських Збройних Силах готові застосувати зброю, "коли це необхідно", щоб збити об'єкт, який порушує повітряний простір.

Раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

В МЗС Польщі уточнили, що Сікорський висловив свою думку, а не позицію уряду.

Тим часом мешканці Польщі вважають, що її військові мають збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.