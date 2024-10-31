Зеленський призначив нового посла у Польщі 

Новим послом України у Польщі призначено Василя Боднара, колишнього главу українського посольства в Туреччині.

Про це йдеться в указах президента Володимира Зеленського, опублікованих на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

Указами від 25 жовтня Зеленський звільнив Боднара з посади посла у Туреччині та призначив його послом у Польщі.

Василь Боднар фото: mfa.gov.ua

Боднар працював українським дипломатом у Польщі з 2006 по 2010 рік, а потім був заступником міністра закордонних справ з 2017 по 2021 рік.

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У 2021 році Боднар очолив посольство у Туреччині, яким до нього керував теперішній міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Попередній посол у Варшаві, Василь Зварич, був переведений до Праги, де очолив посольство.

Нещодавно "ЄП" писала про те, що Польща більше не підтримує Україну безумовно, як це було на початку повномасштабного вторгнення РФ. Тепер у відповідь на допомогу Києву у Варшаві очікують певних поступок.

Читайте детальніше у колонці редактора "ЄП" Юрія Панченка: Варшава посилює тиск: як вже змінилися відносини України та Польщі.