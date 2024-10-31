У Грузії опозиція анонсувала другий протест, вимагаючи скасувати вибори

Грузинські опозиційні партії оголосили про проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів 26 жовтня у понеділок, 4 листопада.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.news.

Одна з лідерок опозиційної "Сильної Грузії" Анна Долідзе анонсувала акцію на тбіліському проспекті Руставелі з вимогою анулювати результати виборів.

"Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, у Руставелі, і там детально розповімо про план дій, як. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться", – сказала вона.

Реклама:

Відповідне рішення опозиційні партії, які не визнають результатів виборів, оголошених Центральною виборчою комісією, ухвалили після спільних консультацій в офісі коаліції "Сильна Грузія".

За підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала", та почали протести.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.

Також дивіться розмову "ЄвроПравди" з ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним про ситуацію в Грузії.