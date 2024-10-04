Суд ЄС: Facebook не може використовувати особисті дані користувачів у рекламних цілях

Суд Європейського Союзу підтвердив, що американська компанія Meta, якій, зокрема, належать соцмережі Facebook та Instagram, не має права використовувати персональні дані для таргетованої реклами користувачів.

Про це йдеться в повідомленні Суду, з яким ознайомилась "Європейська правда".

Справу стосовно Meta Суд Євросоюзу розглядав за позовом австрійського активіста Макса Шремса.

У 2020 році він подав на компанію до суду в Австрії, стверджуючи, що в налаштуваннях соцмережі не вказував дані про свою сексуальну орієнтацію і заборонив використовувати їх для таргетованої реклами.

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Водночас Шремс на одному з публічних заходів заявив про те, що є геєм, і після цього почав отримувати відповідну рекламу у соцмережах Meta.

Суд ЄС став на бік австрійського активіста, зазначивши, що особисті дані про користувачів Meta, отримані не безпосередньо соцмережею, мають оброблятись відповідно до Загального регламенту про захист даних.

Це означає, що онлайн-платформа "не має права обробляти інші дані, пов'язані з сексуальною орієнтацією цієї особи, отримані за межами платформи, з метою агрегування та аналізу цих даних, щоб пропонувати цій особі персоналізовану рекламу", йдеться в повідомленні Суду.

Зазначимо, що американський технологічний гігант Meta не вперше стає предметом розслідувань в інституціях ЄС.

Минулого року компанію оштрафували на рекордну суму в 1,2 млрд євро за недотримання правил ЄС щодо захисту персональних даних.

А в липні цього року Єврокомісія звинуватила Meta у недотриманні правил регулювання технологічних платформ у ЄС через нещодавно запроваджену рекламну модель "плати або погоджуйся".