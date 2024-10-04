Суд ЕС: Facebook не может использовать личные данные пользователей в рекламных целях

Суд Европейского Союза подтвердил, что американская компания Meta, которой, в частности, принадлежат соцсети Facebook и Instagram, не имеет права использовать персональные данные для таргетированной рекламы пользователей.

Об этом говорится в сообщении Суда, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Дело в отношении Meta Суд Евросоюза рассматривал по иску австрийского активиста Макса Шремса.

В 2020 году он подал на компанию в суд в Австрии, утверждая, что в настройках соцсети не указывал данные о своей сексуальной ориентации и запретил использовать их для таргетированной рекламы.

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В то же время Шремс на одном из публичных мероприятий заявил о том, что является геем, и после этого начал получать соответствующую рекламу в соцсетях Meta.

Суд ЕС встал на сторону австрийского активиста, отметив, что личные данные о пользователях Meta, полученные не непосредственно соцсетью, должны обрабатываться в соответствии с Общим регламентом о защите данных.

Это означает, что онлайн-платформа "не имеет права обрабатывать другие данные, связанные с сексуальной ориентацией этого лица, полученные за пределами платформы, с целью агрегирования и анализа этих данных, чтобы предлагать этому лицу персонализированную рекламу", говорится в сообщении Суда.

Отметим, что американский технологический гигант Meta не впервые становится предметом расследований в институтах ЕС.

В прошлом году компанию оштрафовали на рекордную сумму в 1,2 млрд евро за несоблюдение правил ЕС по защите персональных данных.

А в июле этого года Еврокомиссия обвинила Meta в несоблюдении правил регулирования технологических платформ в ЕС из-за недавно введенной рекламной модели "плати или соглашайся".