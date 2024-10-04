Макрон проти "подвійних стандартів" стосовно війни в Україні та на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту уникати подвійних стандартів під час оцінки глобальних конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Україні.

Про це він сказав у виступі на 19-му Саміті франкофонії неподалік Парижа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Макрон назвав франкомовний світ місцем, "де ми можемо разом вести дипломатію, яка захищає суверенітет і територіальну цілісність в будь-якій точці планети".

"Це місце, яке говорить однією мовою з Україною, на яку сьогодні нападають, чиї кордони та територіальна цілісність перебувають під загрозою через російську загарбницьку війну. Але воно також відстоює бачення, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі", – додав він.

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Французький президент далі говорив про Ліван – колишню колонію Франції, "чий суверенітет і мир сьогодні похитнулись" через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та проіранським угрупованням "Хезболла".

"Не може бути миру на Близькому Сході без рішення про дві держави", – додав він, маючи на увазі існування незалежних Палестини та Ізраїлю з гарантіями безпеки для останнього.

Зазначимо, раніше президент Литви Гітанас Науседа говорив, що країни ЄС і США застосовують подвійні стандарти, по-різному підходячи до надання допомоги Ізраїлю та Україні.

Ідеться про заклик Києва надати допомогу у збитті російських ракет і дронів з боку НАТО – так само, як це відбувалось під час атак Ірану на Ізраїль.