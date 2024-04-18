Президент Литви: Захід застосовує неприйнятні подвійні стандарти до допомоги Україні та Ізраїлю

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни ЄС і США застосовують подвійні стандарти, по-різному підходячи до надання допомоги Ізраїлю та Україні.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Литовський президент заявив, що такий підхід є неприйнятним.

"Неприйнятно, що ми... застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України. Я вважаю, що якщо ми принципові й дійсно відстоюємо демократичні цінності, ми повинні підтримувати обидві (країни), а не підраховувати – одній ми даємо стільки-то, а іншій стільки-то", – сказав Науседа.

Він підкреслив, що нездатність Заходу забезпечити Україну, зокрема, засобами ППО "коштує щоденних людських жертв".

"Я переконаний, що ми втрачаємо увагу до України", – додав Науседа.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вважає відмінними ситуації в Україні та Ізраїлі, коли йдеться про захист повітряного простору союзниками.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.