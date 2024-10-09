У Литві встановили "зуби дракона" на мосту, що веде в Калінінградську область

У Литві встановили "зуби дракона" на мосту через річку Неман, що веде до російської Калінінградської області.

Про це у Facebook написав міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, у майбутньому міст додатково укріплять залізними балками.

Лаурінас Кащюнас/Facebook

Зараз литовська армія випробовує їх, оцінюючи, як вони стримують важку техніку, що наступає.

Реклама:

"Укріплення йде за планом. Деякі мости будуть укріплені, інші будуть підготовлені до вибуху (тільки після отримання даних розвідки). Фізичні укріплення (протитанкові їжаки, "зуби дракона") є лише допоміжними і будуть прикриватися вогневою міццю. Якщо ворога вдасться зупинити, він буде знищений", – написав Кащюнас.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.

Читайте також інтерв’ю глави Міноборони Естонії Ханно Певкура: "Треба бути готовими до нападу Росії на НАТО. Ми серед країн, де ризик є найбільшим".