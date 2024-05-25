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"Будуть дронові війська": Міністр оборони Польщі розповів про найбільше в історії зміцнення кордону

Новини — Субота, 25 травня 2024, 15:20 — Іванна Костіна

Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував найбільше в історії зміцнення східного кордону країни, а також створення нового виду військ – безпілотних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Владислав Косіняк-Камиш розповів про заплановане укріплення східного кордону Польщі в рамках проєкту "Щит Схід" під час церемонії присяги солдатів та святкування 11-ї Малопольської бригади територіальної оборони в Лимановій.

"Це буде Балтійська лінія спільно з балтійськими країнами – Литвою, Латвією і Естонією. Це буде найбільша в історії операція зі зміцнення нашої безпеки на східному кордоні", – сказав глава Міноборони.

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Він додав, що це будуть фортифікаційні споруди, але, перш за все, найсучасніша техніка.

"Ми створюємо дронові війська. Безпілотники, повітряні, наземні, надводні та підводні у кожному підрозділі, у кожному виді збройних сил будуть присутні. Особлива увага буде приділена системам протидії безпілотникам, системам спостереження, системам радіолокації у східній частині нашої країни", – сказав Косіняк-Камиш.

Міністр також розповів, серед іншого, про додаткові ресурси для боротьби з гібридними атаками.

"Два мільярди злотих, які ми спрямовуємо на ці цілі, призначені для посилення безпеки солдата Війська Польського в операціях, що проводяться проти диверсійних дій проти польської держави, включаючи атаки в кіберпросторі", – сказав міністр національної оборони.

Як він підкреслив, стратегія будівництва укріплень в рамках проєкту "Щит Схід" буде оголошена в понеділок.

Нагадаємо, переважна більшість поляків підтримують заходи з посилення кордонів з Росією і Білоруссю.

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив 18 травня, що на зміцнення східного кордону Польщі буде виділено 10 мільярдів злотих. Елементом зміцнення кордону має стати створення системи укріплень.

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