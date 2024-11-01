У Європі кандидатку в президенти США від "зелених" просять поступитись на користь Гарріс

Європейська зелена партія – наднаціональне об’єднання "зелених партій" у Європі – закликала кандидатку в президенти США від американської Партії зелених Джилл Стайн знятись із виборів, аби не допустити перемоги Дональда Трампа.

Про це йдеться в заяві Європейської зеленої партії, поширеній 1 листопада, пише "Європейська правда".

У своїй заяві європейські "зелені" просять Джилл Стайн знятись із президентських перегонів у США та підтримати кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

"Ми чітко усвідомлюємо, що Камала Гарріс є єдиним кандидатом, який може не допустити Дональда Трампа та його антидемократичну, авторитарну політику в Білому домі", – йдеться в заяві.

Реклама:

Європейські політики водночас визнають, що між ними та американською Партією зелених існують "розбіжності в цінностях і політиці", що пояснили "відносинами американської партії з партіями з авторитарними лідерами і серйозними політичними розбіжностями з ключових питань, зокрема повномасштабного нападу Росії на Україну".

"Зараз результат перегонів за Білий дім занадто невизначений, аби бути спокійними. Ми закликаємо Джилл Стайн зняти свою кандидатуру з перегонів і підтримати Камалу Гарріс на посаду президента Сполучених Штатів", – підсумовують у Європейській зеленій партії.

Джилл Стайн була зареєстрована майже в усіх ключових штатах, результат у яких може визначити долю виборів. Там вона набирає від 1,1% до 1,4%, що в деяких випадках відповідає розриву між Гарріс і Дональдом Трампом.

Водночас, як уже зазначалось, відносини між американською Партією зелених та європейськими "зеленими" напружені, тож навряд чи заклик останніх вплине на Стайн.

Зазначимо, що лідерка американських "зелених" у 2015 році відвідала Москву на запрошення російського пропагандистського каналу RT, де сиділа за одним столом з Владіміром Путіним.

Нещодавно Стайн потрапила у скандал, коли відмовилась називати Путіна воєнним злочинцем. Пізніше вона уточнила свої слова, зарахувавши до воєнних злочинців не лише Путіна, а й Камалу Гарріс, Джо Байдена та Дональда Трампа.

До дня виборів у США – 5 листопада – залишається менше тижня. Рейтинги Гарріс і Трампа, двох основних кандидатів, практично рівні.

Опитування засвідчили, що понад 80% американців готові прийняти їхній результат незалежно від того, хто з кандидатів переможе.

Читайте також: Вирішальні дні виборів у США: як Трамп надолужує відрив та що може визначити нового президента.