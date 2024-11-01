В Европе кандидата в президенты США от "зеленых" просят сняться в пользу Харрис

Европейская зеленая партия – наднациональное объединение "зеленых партий" в Европе – призвала кандидата в президенты США от американской Партии зеленых Джилл Стайн сняться с выборов, чтобы не допустить победы Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении Европейской зеленой партии, распространенном 1 ноября, пишет "Европейская правда".

В своем заявлении европейские "зеленые" просят Джилл Стайн сняться с президентской гонки в США и поддержать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

"Мы четко осознаем, что Камала Харрис является единственным кандидатом, который может не допустить Дональда Трампа и его антидемократическую, авторитарную политику в Белом доме", – говорится в заявлении.

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Европейские политики в то же время признают, что между ними и американской Партией зеленых существуют "разногласия в ценностях и политике", что объяснили "отношениями американской партии с партиями с авторитарными лидерами и серьезными политическими разногласиями по ключевым вопросам, в частности полномасштабного нападения России на Украину".

"Сейчас исход гонки за Белый дом слишком неопределенный, чтобы быть спокойными. Мы призываем Джилл Стайн снять свою кандидатуру с гонки и поддержать Камалу Харрис на пост президента Соединенных Штатов", – заключают в Европейской зеленой партии.

Джилл Стайн была зарегистрирована почти во всех ключевых штатах, результат в которых может определить судьбу выборов. Там она набирает от 1,1% до 1,4%, что в некоторых случаях соответствует разрыву между Харрис и Дональдом Трампом.

В то же время, как уже отмечалось, отношения между американской Партией зеленых и европейскими "зелеными" напряженные, поэтому вряд ли призыв последних повлияет на Стайн.

Отметим, что лидер американских "зеленых" в 2015 году посетила Москву по приглашению российского пропагандистского канала RT, где сидела за одним столом с Владимиром Путиным.

Недавно Стайн попала в скандал, когда отказалась называть Путина военным преступником. Позже она уточнила свои слова, причислив к военным преступникам не только Путина, но и Камалу Харрис, Джо Байдена и Дональда Трампа.

До дня выборов в США – 5 ноября – остается меньше недели. Рейтинги Харрис и Трампа, двух основных кандидатов, практически равны.

Опросы показали, что более 80% американцев готовы принять их результат независимо от того, кто из кандидатов победит.

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