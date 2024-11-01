Чинний кабмін Нідерландів покинув перший урядовець
Молодший міністр фінансів Нідерландів Фолькерт Ідсінга у п’ятницю, 1 листопада, несподівано подав у відставку після критики за відмову опублікувати інформацію про свої особисті інвестиції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Ідсінга є членом нової нідерландської партії "Новий суспільний договір", яка минулого року проводила передвиборчу кампанію, обіцяючи відновити довіру до посадовців після низки урядових скандалів.
Цього тижня Ідсінгу – який у Міністерстві фінансів Нідерландів відповідав за податкову службу та податкову політику – розкритикували через відмову розкрити інформацію про свої акції та інші інвестиції.
Оголошуючи про відставку, Ідсінга наполягав, що дотримувався встановлених процедур, задекларувавши свої інвестиції посадовцю, який перевіряв нових членів Кабінету міністрів Нідерландів, і передавши їх у холдинговий фонд.
Але це не зупинило опозицію і переможця останніх парламентських виборів – ультраправу Партію свободи, які закликали молодшого міністра розкрити свої інвестиції.
Сам Ідсінга у заяві про відставку натякнув саме на Партію свободи, критику якої назвав неприйнятною.
"Для мене це безпосередньо впливає на довіру, яку Палата представників має до мене як до міністра, і я не можу і не хочу ефективно функціонувати таким чином", – додав він.
Фолькерт Ідсінга став першим членом нової урядової коаліції Нідерандів, який подав у відставку з моменту її створення в липні.
Між нідерландським урядом на чолі з позапартійним Діком Схоофом і лідером Партії свободи Гертом Вілдерсом в останні тижні виникало все більше протиріч. Схооф намагається дистанціюватись від ультраправих, які мають найбільше мандатів у парламенті.