Чинний кабмін Нідерландів покинув перший урядовець

Молодший міністр фінансів Нідерландів Фолькерт Ідсінга у п’ятницю, 1 листопада, несподівано подав у відставку після критики за відмову опублікувати інформацію про свої особисті інвестиції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Ідсінга є членом нової нідерландської партії "Новий суспільний договір", яка минулого року проводила передвиборчу кампанію, обіцяючи відновити довіру до посадовців після низки урядових скандалів.

Цього тижня Ідсінгу – який у Міністерстві фінансів Нідерландів відповідав за податкову службу та податкову політику – розкритикували через відмову розкрити інформацію про свої акції та інші інвестиції.

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Оголошуючи про відставку, Ідсінга наполягав, що дотримувався встановлених процедур, задекларувавши свої інвестиції посадовцю, який перевіряв нових членів Кабінету міністрів Нідерландів, і передавши їх у холдинговий фонд.

Але це не зупинило опозицію і переможця останніх парламентських виборів – ультраправу Партію свободи, які закликали молодшого міністра розкрити свої інвестиції.

Сам Ідсінга у заяві про відставку натякнув саме на Партію свободи, критику якої назвав неприйнятною.

"Для мене це безпосередньо впливає на довіру, яку Палата представників має до мене як до міністра, і я не можу і не хочу ефективно функціонувати таким чином", – додав він.

Фолькерт Ідсінга став першим членом нової урядової коаліції Нідерандів, який подав у відставку з моменту її створення в липні.

Між нідерландським урядом на чолі з позапартійним Діком Схоофом і лідером Партії свободи Гертом Вілдерсом в останні тижні виникало все більше протиріч. Схооф намагається дистанціюватись від ультраправих, які мають найбільше мандатів у парламенті.