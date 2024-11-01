Действующий кабмин Нидерландов покинул первый чиновник

Младший министр финансов Нидерландов Фолькерт Идсинга в пятницу, 1 ноября, неожиданно подал в отставку после критики за отказ опубликовать информацию о своих личных инвестициях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Идсинга является членом новой нидерландской партии "Новый общественный договор", которая в прошлом году проводила предвыборную кампанию, обещая восстановить доверие к чиновникам после ряда правительственных скандалов.

На этой неделе Идсингу – который в Министерстве финансов Нидерландов отвечал за налоговую службу и налоговую политику – раскритиковали за отказ раскрыть информацию о своих акциях и других инвестициях.

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Объявляя об отставке, Идсинга настаивал, что придерживался установленных процедур, задекларировав свои инвестиции чиновнику, который проверял новых членов Кабинета министров Нидерландов, и передав их в холдинговый фонд.

Но это не остановило оппозицию и победителя последних парламентских выборов – ультраправую Партию свободы, которые призвали младшего министра раскрыть свои инвестиции.

Сам Идсинга в заявлении об отставке намекнул именно на Партию свободы, критику которой назвал неприемлемой.

"Для меня это непосредственно влияет на доверие, которое Палата представителей имеет ко мне как к министру, и я не могу и не хочу эффективно функционировать таким образом", – добавил он.

Фолькерт Идсинга стал первым членом новой правительственной коалиции Нидерандов, который подал в отставку с момента ее создания в июле.

Между нидерландским правительством во главе с беспартийным Диком Схоофом и лидером Партии свободы Гертом Вилдерсом в последние недели возникало все больше противоречий. Схооф пытается дистанцироваться от ультраправых, которые имеют больше всего мандатов в парламенте.