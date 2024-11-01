Делегація естонського парламенту відвідала Тайвань

Делегація комісії в закордонних справах естонського парламенту – Рійгікогу – прибула на Тайвань і зустрілася з представниками невизнаної Естонією держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У Тайбеї депутати Рійгікогу зустрілися, зокрема, із заступником міністра закордонних справ Тайваню Тянь Чжун-гуаном, генсеком Ради національної безпеки Джозефом Ву і керівником найбільшої опозиційної партії Гоміньдан Еріком Чжу.

На п'ятницю, 1 листопада, була запланована зустріч естонських парламентарів із президентом Тайваню Лай Цінде.

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Під час візиту, який триватиме до неділі, депутати також відвідають тайванські острови Цзіньминьдао.

За словами голови парламентської комісії у закордонних справах Рійгікогу Марко Міхкельсона, візит має історичне значення, адже це перше відвідування Тайваню комісією у закордонних справах.

Офіційно Естонія не визнає незалежності Тайваню і дотримується політики одного Китаю.

Водночас минулого року Естонія вирішила дозволити Тайваню відкрити в себе представництво без дипломатичного статусу для посилення економічних і культурних зв’язків між сторонами.

Наприкінці серпня делегація естонських депутатів без погодження з МЗС Естонії відвідала Китай.