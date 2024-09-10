МЗС Естонії відмежувалось від поїздки депутатів до Китаю

Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що не було причетне до організації візиту делегації естонського парламенту до Китаю, який оплатила китайська сторона.

Про це представниця відомства Лійза Тоотс сказала в коментарі ERR, повідомляє "Європейська правда".

Шість естонських депутатів, що входять до групи з парламентських зв'язків із Китаєм, відвідали КНР із десятиденним візитом, що тривав із 29 серпня до 9 вересня. Витрати делегації в Китаї оплатила китайська сторона.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що візит не має гарного вигляду, особливо з урахуванням часткової оплати витрат китайською стороною.

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Речниця естонського МЗС наголосила, що посольство в Пекіні та центральний апарат відомства "не відігравали жодної ролі в ініціюванні візиту або узгодженні його програми".

"Це було зроблено китайським посольством в Естонії спільно з Китайським державним інститутом зовнішньої політики, який був офіційною приймаючою організацією делегації", – додала Тоотс.

Вона вказала, що МЗС Естонії провело для депутатів відеобрифінг щодо естонсько-китайських відносин та відносин між Китаєм і ЄС перед поїздкою.

"Усе ж таки з урахуванням принципу поділу влади міністерство закордонних справ не виносить депутатам Рійгікогу приписів і заборон, і вони вільні у своїх рішеннях і діях", – зазначила представниця.

Нагадаємо, у 2022 році Естонія вийшла з формату співпраці Центрально-Східної Європи та Китаю, реагуючи на роль останнього у підтримці російської агресії та все більшу залежність Європи від китайської торгівлі.

Минулого року стало відомо, що Естонія вирішила дозволити Тайваню відкрити в себе представництво без дипломатичного статусу для посилення економічних і культурних зв’язків між сторонами.