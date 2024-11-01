Делегация эстонского парламента посетила Тайвань с визитом

Делегация комиссии по иностранным делам эстонского парламента – Рийгикогу – прибыла на Тайвань и встретилась с представителями непризнанного Эстонией государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В Тайбэе депутаты Рийгикогу встретились, в частности, с заместителем министра иностранных дел Тайваня Тянь Чжун-гуаном, генсеком Совета национальной безопасности Джозефом Ву и руководителем крупнейшей оппозиционной партии Гоминьдан Эриком Чжу.

На пятницу, 1 ноября, была запланирована встреча эстонских парламентариев с президентом Тайваня Лай Цинде.

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Во время визита, который продлится до воскресенья, депутаты также посетят тайваньские острова Цзиньминьдао.

По словам председателя парламентской комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, визит имеет историческое значение, ведь это первое посещение Тайваня комиссией по иностранным делам.

Официально Эстония не признает независимости Тайваня и придерживается политики одного Китая.

В то же время в прошлом году Эстония решила позволить Тайваню открыть у себя представительство без дипломатического статуса для усиления экономических и культурных связей между сторонами.

В конце августа делегация эстонских депутатов без согласования с МИД Эстонии посетила Китай.