Міністр оборони Британії каже, що Україна надихнула його сина піти в армію

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його син Алекс вирішив долучитись до британського війська, надихнувшись бажанням українців захищати свою батьківщину від російської агресії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Гілі розповів в інтерв’ю The Telegraph.

За словами британського міністра, який представляє Лейбористську партію, про своє бажання служити в армії його син розповів незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Коли Путін ввів війська в лютому 2022 року, наступного дня ми разом обідали, і він (Алекс. – Ред.) сказав мені: "Тату, якби я був українцем, я б сьогодні пішов служити". І дуже скоро після цього він прийшов до мене та матері й сказав: "Я хочу піти в армію. Я хочу бути резервістом", – розповідає Гілі.

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За його словами, Алексом – який зараз є піхотинцем в армійському резерві – керує бажання захищати свою країну.

"Це трохи старомодно, але він буде говорити про короля і країну. Це визнання того, що в нашій країні та в тому, що ми відстоюємо, є щось фундаментально важливе, що він хоче допомогти захистити", – вважає глава британського Міноборони.

Гілі розповів, що після того, як його син пішов в армію, він краще розуміє родини, де є військовослужбовці, які можуть загинути під час несення служби в зонах конфлікту.

Нагадаємо, що Джон Гілі був із візитом в Україні у травні – ще до перемоги лейбористів на виборах у Британії, а також через менш як два дні після свого призначення в липні.

Нещодавно ЗМІ писали, що, на думку Києва, відносини з Великою Британією погіршились після приходу Лейбористської партії на чолі з Кіром Стармером до влади.