ЗМІ: У Києві кажуть про погіршення відносин з Британією після зміни уряду в Лондоні

Українська сторона вважає, що відносини з Великою Британією погіршились після того, як у липні 2024 року в результаті виборів до влади прийшов уряд лейбористів на чолі з Кіром Стармером.

Про це йдеться в публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, розчарування Києва британським урядом стало наслідком дискусії між Стармером і Володимиром Зеленським під час зустрічі у жовтні.

Тоді Зеленський представив свій "план перемоги", але, за словами джерела The Guardian у Києві, план не викликав "великої реакції". Воно припустило, що Стармер не бажає ухвалювати стратегічні рішення без схвалення США – хоча в приватному порядку це заперечував.

Реклама:

Як ідеться в публікації, основна претензія України полягає в тому, що після приходу лейбористів до влади Британія не надала жодних додаткових далекобійних ракет Storm Shadow.

"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", – сказав The Guardian анонімний український посадовець.

Ці занепокоєння Зеленський порушив під час зустрічі з британським прем’єром на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада, але в Києві заявили, що зустріч не призвела до "жодного прогресу" в питанні надання Storm Shadow.

Як випливає зі слів джерел The Guardian, "ракетне" питання є причиною того, що Кір Стармер досі не відвідав Україну з моменту вступу на посаду прем’єра.

"Ми обговорювали з серпня можливий візит Стармера. Називалися різні дати. Стармер кілька разів його переносив. Йому немає сенсу приїжджати як туристу. На даний момент він не готовий ухвалювати рішення, які необхідні", – сказав співрозмовник видання.

Велика Британія є третім за величиною донором військової техніки Києву після США та Німеччини та з 2022 року надала або пообіцяла надати Україні 12,8 мільярдів фунтів стерлінгів допомоги.

У жовтні повідомлялось, що британське військове керівництво розглядає можливість відправки військ на захід України для підготовки новобранців.