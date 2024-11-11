Понад 60% чехів вважають, що РФ використовує пропаганду для впливу на громадську думку

Понад 60% жителів Чехії вважають, що Росія активно використовує пропаганду та дезінформацію для впливу на громадську думку в країні.

Про це повідомляє онлайн-портал Seznam Zprávy із посиланням на опитування агентства Ipsos, передає "Європейська правда".

Населення Чехії запитали, наскільки вони згодні з твердженням про те, що "Росія активно використовує пропаганду та дезінформацію для впливу на громадську думку в Чеській Республіці". Понад 64% опитаних відповіли "так" чи "скоріше так" на це питання.

Протилежної точки зору дотримується близько 19%, понад 16% не змогли відповісти.

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Аналітик Ipsos Міхал Корманяк заявив, що більшість населення країни сприймає Росію як реальну загрозу, яка "нас стосується насамперед в інформаційному плані".

"Для нас ці результати не стали несподіваними. Вони пов'язані з інформаційною війною, яку Росія веде практично з початку війни в Україні", – заявив він.

Дані опитування опублікувало агентство Ipsos, яке його проводило на замовлення онлайн-порталу Seznam Zprávy. Опитування проходило наприкінці жовтня, у ньому взяв участь загалом 1001 респондент старше 18 років.

Влітку у НАТО заявляли, що гібридні операції та кібератаки РФ можуть вважатися підставою для активації статті 5.

Як писали, на початку жовтня очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі Росія відповідає за 80% операцій впливу у світі.