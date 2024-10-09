МЗС Чехії: Росія відповідає за 80% операцій впливу в світі

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі Росія відповідає за 80% операцій впливу у світі.

Про це він заявив під час Міжнародної конференції "Стійка Європа", повідомило МЗС Чехії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, головною темою одноденної конференції було іноземне втручання, операції впливу та іноземна дезінформація, які становлять дедалі більшу загрозу безпеці як Чехії, так і Європи загалом.

"Наразі Росія відповідає за 80% операцій впливу у світі. Це вчетверо більше, ніж решта світу разом узяті. Нам потрібна набагато більша рішучість у боротьбі із впливом Кремля, ніж ми демонстрували досі", – вважає він.

Реклама:

Своєю чергою, директор департаменту комунікацій МЗС Карел Смекал заявив, що війна проти України та агресивна політика Кремля яскраво ілюструють необхідність більш ефективної протидії гібридним загрозам.

"Інформаційний простір є полем битви російського режиму, а державна комунікація стає нагальною необхідністю", – додав він.

Нещодавно ЄС на тлі зростання випадків дестабілізаційної діяльності Росії заявив, що ці дії не вплинуть на його рішучість підтримувати Україну.

А влада Молдови викрила підтримувану Росією операцію за участю 130 тисяч громадян країни, метою якої було вплинути на голосування під час референдуму щодо вступу в Європейський Союз.

Влітку у НАТО заявляли, що гібридні операції та кібератаки РФ є підставою активувати статтю 5.