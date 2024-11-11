Более 60% чехов считают, что РФ использует пропаганду для влияния на общественное мнение

Более 60% жителей Чехии считают, что Россия активно использует пропаганду и дезинформацию для влияния на общественное мнение в стране.

Об этом сообщает онлайн-портал Seznam Zprávy со ссылкой на опрос агентства Ipsos, передает "Европейская правда".

Население Чехии спросили, насколько они согласны с утверждением о том, что "Россия активно использует пропаганду и дезинформацию для влияния на общественное мнение в Чешской Республике".

Противоположной точки зрения придерживается около 19%, более 16% затруднились ответить.

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Аналитик Ipsos Михал Корманяк заявил, что большинство населения страны воспринимает Россию как реальную угрозу, которая "нас касается прежде всего в информационном плане".

"Для нас эти результаты не стали неожиданными. Они связаны с информационной войной, которую Россия ведет практически с начала войны в Украине", – заявил он.

Данные опроса опубликовало агентство Ipsos, которое его проводило по заказу онлайн-портала Seznam Zprávy. Опрос проходил в конце октября, в нем принял участие в общей сложности 1001 респондент старше 18 лет.

Летом в НАТО заявляли, что гибридные операции и кибератаки РФ могут считаться основанием для активации статьи 5.

Как писали, в начале октября глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что сейчас Россия отвечает за 80% операций влияния в мире.