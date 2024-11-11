"Світ вже змінився": шеф дипломатії ЄС розповів про наслідки обрання Трампа для Європи

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи майбутнє президентство Дональда Трампа у США, заявив про глибокі трансформації у світі і зміщення геополітичного балансу.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Боррель зазначив, що для Європи обрання Трампа президентом США – "це нагода для пробудження".

"Треба усвідомити, що ми не можемо доручати свою безпеку нікому іншому та маємо зайнятися нею самі. Якщо Європа хоче зберегти вплив у світі – то має бути більш об'єднаною. Потрібно розбудовувати сильнішу Європу", – підкреслив топдипломат ЄС.

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За його словами, в ЄС усі погоджуються з необхідністю бути сильнішими і більш об'єднаними.

Боррель додав, що деякі кроки майбутньої адміністрації Трампа є зрозумілими, зокрема, рішення США, пов'язані з міжнародною торгівлею.

"Будуть запроваджені митні тарифи на китайську продукцію, тарифи на продукцію з ЄС. Але ми не знаємо, якою буде політика США щодо України", – зауважив він.

За інформацією The Wall Street Journal, в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

На цьому тлі лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Читайте також інтерв'ю Борреля "Європейській правді": "ЄС буде з Україною не через дружбу чи свою щедрість. Просто це в наших інтересах".