"Мир уже изменился": шеф дипломатии ЕС рассказал о последствиях избрания Трампа для Европы

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, комментируя будущее президентство Дональда Трампа в США, заявил о глубоких трансформациях в мире и смещении геополитического баланса.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Боррель отметил, что для Европы избрание Трампа президентом США – "это возможность для пробуждения".

"Надо осознать, что мы не можем поручать свою безопасность никому другому и должны заняться ею сами. Если Европа хочет сохранить влияние в мире – то должна быть более объединенной. Нужно развивать более сильную Европу", – подчеркнул топ-дипломат ЕС.

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По его словам, в ЕС все соглашаются с необходимостью быть сильнее и более объединенными.

Боррель добавил, что некоторые шаги будущей администрации Трампа понятны, в частности, решения США, связанные с международной торговлей.

"Будут введены таможенные тарифы на китайскую продукцию, тарифы на продукцию из ЕС. Но мы не знаем, какой будет политика США в отношении Украины", – отметил он.

По информации The Wall Street Journal, в окружении Трампа по поводу выполнения его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летним мораторием на принятие Украины в НАТО.

На этом фоне лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Читайте также интервью Борреля "Европейской правде": "ЕС будет с Украиной не из-за дружбы или своей щедрости. Просто это в наших интересах".