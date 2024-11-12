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Європарламент збереться до 1000 днів активної фази війни, буде звернення Зеленського

Новини — Вівторок, 12 листопада 2024, 17:00 — Олег Павлюк

Європейський парламент наступного вівторка, 19 листопада, проведе надзвичайне засідання з нагоди 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це в X (Twitter) написала президентка Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє "Європейська правда".

Під час надзвичайної пленарної сесії, зазначила Метсола, європарламентарі відзначать "1000 днів хоробрості та мужності народу України".

"До нас зі спеціальним зверненням з України долучиться президент Володимир Зеленський", – додала вона.

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Європарламент і його президентка Роберта Метсола є одними з найактивніших прихильників України в ЄС.

У вересні євродепутати зажадали від країн ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західні системи озброєнь проти законних військових цілей в Росії.

Улітку вони засудили "миротворчі" потуги прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Європарламент Війна з РФ
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