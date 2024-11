Європарламент збереться до 1000 днів активної фази війни, буде звернення Зеленського

Європейський парламент наступного вівторка, 19 листопада, проведе надзвичайне засідання з нагоди 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це в X (Twitter) написала президентка Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє "Європейська правда".

Під час надзвичайної пленарної сесії, зазначила Метсола, європарламентарі відзначать "1000 днів хоробрості та мужності народу України".

"До нас зі спеціальним зверненням з України долучиться президент Володимир Зеленський", – додала вона.

