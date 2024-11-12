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В Молдове нашли третий за три дня дрон

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Новости — Вторник, 12 ноября 2024, 17:38 — Олег Павлюк

Молдовские правоохранители подтвердили падение еще одного дрона на территории страны.

Об этом говорится в сообщении Генерального инспектората полиции Молдовы, пишет "Европейская правда".

Беспилотник обнаружили на окраине села Кошерница, что в Криуленском районе в центральной Молдове.

 
Фото: Генеральный инспекторат полиции Молдовы

"Информация была немедленно передана компетентным органам, а в районе, где упал беспилотник, был ограничен доступ граждан", – добавили в молдавской полиции.

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Это уже третий дрон, который обнаружили на территории Молдовы за последние три дня. В воскресенье, 10 ноября, в стране обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.

После этого Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России ноту протеста.

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Молдова
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