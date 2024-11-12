В уряді Польщі обіцяють не забирати землі для будівництва "Східного щита"

Заступник міністра оборони Польщі Станіслав Взьонтек заявив, що укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю (проєкт "Східний щит") будуватимуть на землі, яка перебуває у державній власності, й забирати приватні угіддя не планують.

Про це він заявив під час візиту до міста Білосток на сході Польщі, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Під час візиту представників польського Міноборони попросили відповісти на закиди стосовно можливої експропріації землі у зв'язку з будівництвом інфраструктури "Східного Щита".

"Таких планів немає і ніколи не було. Нікого нікуди не переселятимуть. У стратегічному плані не буде жодних експропріацій. Якщо вони і відбудуться, то лише випадково", – наголосив Взьонтек.

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Він пояснив, що укріплення зводитимуть лише на землях, які перебувають у державній власності Польщі, водночас не виключив можливих питань обміну земельних ділянок.

Заступник глави Міноборони Польщі уточнив, що відомство просить місцеву владу прикордонних населених пунктів передати близько 1 гектара своєї землі для зберігання матеріалів, необхідних для будівництва "Східного щита".

Проєкт "Східний щит", що передбачає будівництво укріплень на кордоні Польщі з Білоруссю та Росією, анонсували у травні.

1 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.

У Міністерстві оборони Польщі говорили, що в рамках програми "Східний щит" міністерство планує закупити важку інженерну техніку на суму до 600 млн злотих.