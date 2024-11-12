В правительстве Польши обещают не забирать земли для строительства "Восточного щита"

Заместитель министра обороны Польши Станислав Взьонтек заявил, что укрепления на границе с Россией и Беларусью будут строить на земле, которая находится в государственной собственности, и забирать частные угодья не планируют.

Об этом он заявил во время визита в город Белосток на востоке Польши, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Во время визита представителей польского Минобороны в местной власти попросили ответить на упреки относительно возможной экспроприации земли в связи со строительством инфраструктуры "Восточного Щита".

"Таких планов нет и никогда не было. Никого никуда переселять не будут. В стратегическом плане не будет никаких экспроприаций. Если они и состоятся, то только случайно", – подчеркнул Взёнтек.

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Он пояснил, что укрепления будут возводить только на землях, находящихся в государственной собственности Польши, при этом не исключил возможных вопросов обмена земельных участков.

Заместитель главы Минобороны Польши уточнил, что ведомство просит местные власти приграничных населенных пунктов передать около 1 гектара своей земли для хранения материалов, необходимых для строительства "Восточного щита".

Проект "Восточный щит", предусматривающий строительство укреплений на границе Польши с Беларусью и Россией, анонсировали в мае.

1 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.

В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы "Восточный щит" министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.