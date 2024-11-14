Єврокомісія схвалила надання Україні траншу на 4 млрд євро

Єврокомісія схвалила виділення 4 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Як пише "Європейська правда", про це в X (Twitter), повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Йдеться про кошти у рамках програми макрофінансової допомоги для України обсягом до 50 млрд євро.

"Єврокомісія дала зелене світло на новий платіж у розмірі 4 млрд євро з Ukraine Facility.

Реклама:

Наближається 1000-й день жорстокої війни, яку веде Росія, і ми допоможемо підтримати українську державу, поки вона бореться за виживання. Ми тут надовго", – написала фон дер Ляєн.

The @EU_Commission green-lights a new €4 billion payment from the Ukraine Facility.



As we're approaching the 1000th day of Russia's atrocious war, we will help keep the Ukrainian state running while the country fights for survival.



We are in it for the long-haul. pic.twitter.com/sge9rW1zk6 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 14, 2024

Виділення коштів має затвердити Рада ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже подякував Євросоюзу за новий транш.

"Вдячний за непохитну підтримку ЄС та Європейської комісії. Позитивна оцінка ЄК щодо виділення Україні 4,1 млрд євро у рамках Ukraine Facility, що загалом становить 16,1 млрд євро у 2024 році, підкреслює наші успіхи у виконанні всіх умов, закріплених у Плані для України.

Сподіваємось на швидке рішення Ради ЄС щодо цього. Ця допомога зміцнює нашу макроекономічну стабільність, поки ми продовжуємо впроваджувати важливі реформи", – написав Шмигаль в соцмережі X.

Перші транші в рамках програми Україна отримала без умов, а підставою для отримання наступних є виконання визначеного плану реформ у низці сфер.

Попередній транш обсягом майже 4,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility Європейська комісія перерахувала Україні в серпні.

Детально про програму макрофінансової допомоги Україні від ЄС – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.