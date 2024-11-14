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Єврокомісія схвалила надання Україні траншу на 4 млрд євро

Новини — Четвер, 14 листопада 2024, 17:53 — Іванна Костіна

Єврокомісія схвалила виділення 4 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Як пише "Європейська правда", про це в X (Twitter), повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Йдеться про кошти у рамках програми макрофінансової допомоги для України обсягом до 50 млрд євро.

"Єврокомісія дала зелене світло на новий платіж у розмірі 4 млрд євро з Ukraine Facility.

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Наближається 1000-й день жорстокої війни, яку веде Росія, і ми допоможемо підтримати українську державу, поки вона бореться за виживання. Ми тут надовго", – написала фон дер Ляєн.

Виділення коштів має затвердити Рада ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже подякував Євросоюзу за новий транш.

"Вдячний за непохитну підтримку ЄС та Європейської комісії. Позитивна оцінка ЄК щодо виділення Україні 4,1 млрд євро у рамках Ukraine Facility, що загалом становить 16,1 млрд євро у 2024 році, підкреслює наші успіхи у виконанні всіх умов, закріплених у Плані для України.

Сподіваємось на швидке рішення Ради ЄС щодо цього. Ця допомога зміцнює нашу макроекономічну стабільність, поки ми продовжуємо впроваджувати важливі реформи", – написав Шмигаль в соцмережі X.

Перші транші в рамках програми Україна отримала без умов, а підставою для отримання наступних є виконання визначеного плану реформ у низці сфер.

Попередній транш обсягом майже 4,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility Європейська комісія перерахувала Україні в серпні.

Детально про програму макрофінансової допомоги Україні від ЄС – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.

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