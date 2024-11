Єврокомісія схвалила надання Україні траншу на 4 млрд євро

Єврокомісія схвалила виділення 4 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Як пише "Європейська правда", про це в X (Twitter), повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Йдеться про кошти у рамках програми макрофінансової допомоги для України обсягом до 50 млрд євро.

"Єврокомісія дала зелене світло на новий платіж у розмірі 4 млрд євро з Ukraine Facility.

Наближається 1000-й день жорстокої війни, яку веде Росія, і ми допоможемо підтримати українську державу, поки вона бореться за виживання. Ми тут надовго", – написала фон дер Ляєн.

