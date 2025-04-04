Глава МЗС Туреччини: будь-яку угоду про мир в Україні буде важко перетравити

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що будь-яку потенційну мирну угоду між Україною та Росією буде "важко перетравити", але вона все одно буде кращою за подальші смерті й руйнування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю агентству Reuters.

Фідан заявив, що Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення війни в Україні, але сторони залишаються "дещо далекими" від досягнення угоди.

"Буде надзвичайно складно перетравити будь-яку пропозицію. Але коли ми беремо інший варіант, який несе більше смертей і руйнувань, я думаю, що будь-які умови, які ми маємо... будуть більш розумними", – додав він.

За словами глави турецького МЗС, Європа не зможе забезпечити гарантії безпеки для України без підтримки США. Водночас він визнав необхідність стримування для того, щоб бойові дії в Україні не відновилися.

"Докладаються величезні зусилля для того, щоб американська сторона знову взяла участь у підтримці безпеки України", – сказав Фідан, посилаючись на нещодавні переговори між європейськими державами.

Туреччина, член НАТО, висловлює підтримку територіальної цілісності України і надала їй військову допомогу, водночас виступаючи проти санкцій проти Росії.

Анкара також неодноразово пропонувала посередництво для перемовин між Росією та Україною щодо припинення війни та зіграла вагому роль під час домовленості про "зернову ініціативу", що пропрацювала у початковому вигляді до літа 2023 року.

Також зазначимо, що Туреччина є учасницею "коаліції рішучих" – держав, які висловили готовність підтримати розміщення військового контингенту в Україні для стримування майбутньої російської агресії.