Єврокомісія не планує ставити хрест на присутності на Х

Європейська комісія вважає необхідною присутність у соцмережі X (Twitter), яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, попри занепокоєння щодо поширення дезінформації.

Про це на брифінгу заявив представник Єврокомісії Томас Реньє, повідомляє "Європейська правда".

Реньє зауважив, що соцмережі потрібні Єврокомісії "для того, щоб достукатися до людей, щоб мати можливість спілкуватися про речі, які є дуже важливими для Європи".

"X – одна з 15 соціальних мереж, в яких комісія веде активну діяльність і має там свої акаунти", – додав він.

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Представник Єврокомісії вказав, що восени 2023 року з огляду на ризики стосовно дезінформації в контексті подій на Близькому Сході "ми вирішили проаналізувати рекламні кампанії в X і вжити заходів, які залишаються в силі до сьогодні".

Також, додав Реньє, виконавчий орган ЄС нещодавно відкрив акаунти в інших соцмережах – Threads, Mastodon і BlueSky – та "дуже уважно" стежить за розвитком подій.

Заява Єврокомісії з’явилась після того, як два великі ЗМІ – британська The Guardian та іспанська La Vanguardia – заявили про вихід із X (Twitter) через, як вони сказали, "токсичність" платформи.

У липні цього року Європейська комісія офіційно оголосила попередження X (Twitter) Ілона Маска через недостатню протидію дезінформації та незаконному контенту, що може тягти за собою штрафи.