Еврокомиссия не планирует ставить крест на присутствии на Х

Европейская комиссия считает необходимым присутствие в соцсети X (Twitter), которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, несмотря на беспокойство по поводу распространения дезинформации.

Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, сообщает "Европейская правда".

Ренье отметил, что соцсети нужны Еврокомиссии "для того, чтобы достучаться до людей, чтобы иметь возможность общаться о вещах, которые являются очень важными для Европы".

"X – одна из 15 социальных сетей, в которых комиссия ведет активную деятельность и имеет там свои аккаунты", – добавил он.

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Представитель Еврокомиссии указал, что осенью 2023 года, учитывая риски в отношении дезинформации в контексте событий на Ближнем Востоке, "мы решили проанализировать рекламные кампании в X и принять меры, которые остаются в силе до сегодняшнего дня".

Также, добавил Ренье, исполнительный орган ЕС недавно открыл аккаунты в других соцсетях – Threads, Mastodon и BlueSky – и "очень внимательно" следит за развитием событий.

Заявление Еврокомиссии появилось после того, как два крупных СМИ – британская The Guardian и испанская La Vanguardia – заявили о выходе из X (Twitter) из-за, как они сказали, "токсичности" платформы.

В июле этого года Европейская комиссия официально объявила предупреждение X (Twitter) Илона Маска из-за недостаточного противодействия дезинформации и незаконному контенту, что может повлечь за собой штрафы.