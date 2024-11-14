Прокуратура просить зняти імунітет з лідера ультраправих Австрії

Австрійська прокуратура звернулася до парламенту з проханням зняти недоторканність з лідера ультраправої Австрійської партії свободи Герберта Кікля через звинувачення у неправдивих свідченнях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Центральна прокуратура з економічних злочинів і корупції Австрії (WKStA) надіслала запит про зняття імунітету до офісу спікера нижньої палати парламенту Вальтера Розенкранца – однопартійця Кікля.

За даними австрійських ЗМІ, звернення до WKStA направив Андреас Хангер, колишній депутат від Австрійської народної партії, стосовно неправдивих свідчень лідера ультраправих у парламентському комітеті.

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Тоді Кікль нібито збрехав у відповіді на кілька питань, зокрема про рекламу у друкованих ЗМІ, оплачену Австрійською партією свободи. Сам політик раніше це заперечував.

Тепер спікер парламенту Австрії має подати запит до комітету питань недоторканності, який потім підготує звіт, і після цього палата має вирішити, чи варто знімати недоторканність з Кікля. Без цього прокуратура не може почати розслідування.

Австрійська партія свободи посіла перше місце на парламентських виборах наприкінці вересні, отримавши близько 29% голосів, і зараз має найбільше місць у парламенті.

Та позаяк для формування уряду партія повинна контролювати більшість місць, а жодна інша політсила не виявила бажання керувати з ультраправими, переговори про створення коаліції почали три інші партії.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.