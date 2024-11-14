Прокуратура просит снять иммунитет с лидера ультраправых Австрии

Австрийская прокуратура обратилась в парламент с просьбой снять неприкосновенность с лидера ультраправой Австрийской партии свободы Герберта Кикля из-за обвинений в ложных показаниях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Центральная прокуратура по экономическим преступлениям и коррупции Австрии (WKStA) направила запрос о снятии иммунитета в офис спикера нижней палаты парламента Вальтера Розенкранца – однопартийца Кикля.

По данным австрийских СМИ, обращение в WKStA направил Андреас Хангер, бывший депутат от Австрийской народной партии, относительно ложных показаний лидера ультраправых в парламентском комитете.

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Тогда Кикль якобы солгал в ответе на несколько вопросов, в частности о рекламе в печатных СМИ, оплаченной Австрийской партией свободы. Сам политик ранее это отрицал.

Теперь спикер парламента Австрии должен подать запрос в комитет по вопросам неприкосновенности, который затем подготовит отчет, и после этого палата должна решить, стоит ли снимать неприкосновенность с Кикля. Без этого прокуратура не может начать расследование.

Австрийская партия свободы заняла первое место на парламентских выборах в конце сентября, получив около 29% голосов, и сейчас имеет больше всего мест в парламенте.

Но поскольку для формирования правительства партия должна контролировать большинство мест, а ни одна другая политсила не изъявила желания управлять с ультраправыми, переговоры о создании коалиции начали три другие партии.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.