В Австрії починають говорити про коаліцію без ультраправих, які виграли вибори

Консервативна Австрійська народна партія (ÖVP), соціал-демократи (SPÖ) та ліберали (NEOS) готуються почати переговори про формування коаліції після виборів наприкінці вересня, де перемогла ультраправа Австрійська партія свободи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Die Presse.

На пресконференції у вівторок увечері лідер ÖVP і глава уряду Австрії Карл Негаммер та очільник SPÖ Андреас Баблер оголосили, що за дорученням президента планують "сформувати якомога ширший альянс політичного центру".

Як оголосив Негаммер, до переговорів будуть долучені ліберали NEOS після "дуже детальної розмови" з їхньою лідеркою Беатою Майнль-Райзінгер. Відповідно, австрійські консерватори відмовляються від коаліції із "Зеленими", яка перебуває при владі зараз.

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Канцлер Австрії окреслив загальні напрямки переговорів про коаліцію, серед яких – економічні заходи, контроль над імміграцією, а також реформа освіти та охорони здоров'я.

Наразі невідомо, коли саме почнуться коаліційні переговори між трьома партіями: їхні представники зберуться в середу, 13 листопада, для попередніх дискусій та визначать "організаційні рамки".

Нагадаємо, 29 вересня ультраправа проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах, здобувши близько 29% голосів. Попри це, вона за місяць так і не змогла знайти спільної мови з іншими партіями.

Тож австрійський президент Александр ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії, канцлеру Карлу Негаммеру. На цьому тлі лідер австрійських ультраправих Герберт Кікль критикував президента.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.