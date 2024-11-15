Прем’єр Франції не виключає ухвалення бюджету "в обхід парламенту"

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє припустив, що проєкт бюджету на наступний рік можуть схвалити за спеціальною статтею конституції, що уможливлює його затвердження без голосування у Національній асамблеї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ouest-France.

Барньє запитали в інтерв’ю, чи припускає він застосування спеціальної статті конституції 49-3 для ухвалення бюджету без голосування у парламенті, якщо з підтримкою у парламентській залі будуть значні проблеми. Вона ж передбачає, що після того депутати можуть поставити на голосування питання про довіру уряду.

Мішель Барньє відповів, що "можливо" так станеться.

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"Коли я дивлюся на те, що відбувається в Асамблеї, інший сценарій наприкінці дискусії видається малоймовірним. Але ви побачите, що ми обрали шлях, за яким дебати там все ж будуть відбуватися", – сказав Барньє.

Він зазначив, що не виключає прийняття пропозицій змін від будь-якої фракції, якщо в уряді вважатимуть їх корисними і такими, що не порушують загальний баланс.

"В інтересах нашої країни – зменшити велетенський борг, що лягає на плечі наших дітей і онуків", – додав Барньє.

Серед іншого, уряд планує підвищити податок на доходи найзаможніших громадян.

Раніше застосування поправки 49-3 часто практикувалося прем’єркою Елізабет Борн, у тому числі для схвалення непопулярної пенсійної реформи. Це викликало нищівну критику з боку опозиційних лівих сил за "відступ від демократії", проте голосів для вотуму недовіри виявилось недостатньо.

Нагадаємо, уряд Барньє, який раніше був головним перемовником ЄС щодо Brexit, приступив до роботи у вересні.

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