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Новий уряд Франції анонсував підвищення податків для найзаможніших

Новини — Четвер, 3 жовтня 2024, 10:02 — Марія Ємець

Уряд Франції закладає у свою програму підвищення податків для найзаможніших громадян.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Анонс запровадження "виняткового податкового внеску" для "найзаможніших французів" пролунав від прем’єр-міністра Мішеля Барньє, коли він озвучував свою програму у парламенті. 

Згодом міністр з питань бюджету і публічних фінансів Лоран Сен-Мартен уточнив, що нововведення буде стосуватися приблизно 0,3% усіх платників податків – з доходами від 500 тисяч євро на рік та з урахуванням того, чи мають вони дітей.  

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Він не став казати, про яке оподаткування може йтися, зазначивши, що в уряді "подивляться, який механізм обрати". 

"Загального підвищення податку на доходи не буде", – додав міністр. 

Проєкт бюджету на наступний рік мають презентувати до 10 жовтня. 

Нагадаємо, новий прем’єр Франції у програмній промові пообіцяв підтримку Україні.

Читайте детальніше, що обіцяє змінити новий уряд Франції і чого від нього чекати Україні.

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