Премьер Франции не исключает принятия бюджета "в обход парламента"

Премьер-министр Франции Мишель Барнье предположил, что проект бюджета на следующий год могут одобрить по специальной статье конституции, что делает возможным его утверждение без голосования в Национальной ассамблее.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ouest-France.

Барнье спросили в интервью, предполагает ли он применение специальной статьи конституции 49-3 для принятия бюджета без голосования в парламентском зале, если с поддержкой в парламентском зале будут значительные проблемы. Она же предусматривает, что после этого депутаты могут поставить на голосование вопрос о доверии правительству.

Мишель Барнье ответил, что "возможно" так произойдет.

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"Когда я смотрю на то, что происходит в Ассамблее, другой сценарий в конце дискуссии кажется маловероятным. Но вы увидите, что мы выбрали путь, по которому дебаты там все же будут происходить", – сказал Барнье.

Он сказал, что не исключает принятия предложений изменений от любой фракции, если в правительстве сочтут их полезными и такими, которые не нарушают общий баланс.

"В интересах нашей страны – уменьшить огромный долг, который ложится на плечи наших детей и внуков", – добавил Барнье.

Среди прочего, правительство планирует повысить налог на доходы самых состоятельных граждан.

Ранее применение поправки 49-3 часто практиковалось премьером Элизабет Борн, в том числе для одобрения непопулярной пенсионной реформы. Это вызвало сокрушительную критику со стороны оппозиционных левых сил за "отступление от демократии", однако голосов для вотума недоверия оказалось недостаточно.

Напомним, правительство Барнье, который ранее был главным переговорщиком ЕС по Brexit, приступило к работе в сентябре.

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